Mercoledì 17 Aprile 2019, 12:32

Un 47enne, originario della provincia di Salerno, senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Trastevere (Roma) perché poco prima era entrato in una farmacia di piazza Santa Maria in Trastevere, armato di pistola.I militari sono intervenuti nella serata di ieri presso l'esercizio commerciale, a seguito della segnalazione giunta al 112, da parte del titolare della farmacia, che aveva notato l'uomo con la pistola in mano e temeva che stesse per compiere una rapina. I carabinieri in pochissimi minuti hanno raggiunto l'indirizzo e bloccato l'uomo nella piazza, dove si era allontanato.Nel corso del controllo il 47enne ha tentato invano di divincolarsi, sferrando anche calci e pugni all'indirizzo dei carabinieri, al fine di evitare la perquisizione. Dopo essere stato immobilizzato è stato perquisito e trovato in possesso di una pistola giocattolo. Dopo l'arresto è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo, dove dovrà difendersi dalle accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.