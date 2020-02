LEGGI ANCHE

Si è introdotto all'interno della tabaccheria che si trova su viacon l'obiettivo di portare via l'incasso: bloccato dagli agenti della polizia di Stato. È accaduto ieri sera, poco dopo le 20, in zonadove un uomo di origini nord-africane ha seminato il panico tentando di mettere a segno un colpo ai danni di un esercizio commerciale che si avviava ad abbassare la saracinesca a fine giornata. Secondo le ricostruzioni effettuate dai poliziotti, l'uomo si sarebbe fiondato all'interno del tabacchino dirigendosi direttamente verso il proprietario, tentando di venire in possesso dell'incasso di giornata. Sentito il trambusto, alcuni passanti hanno allertato le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto dopo pochissimi minuti. La prima segnalazione effettuata alla sala operativa della questura faceva riferimento a una colluttazione derivata da un litigio ma quando gli agenti sono entrati all'interno dell'esercizio commerciale hanno appreso che si era trattato di un tentativo di rapina. Il personale della tabaccheria ha poi riferito che si era trattato, invece, di altro e che la persona che si era introdotta all'interno del locale si era già dato alla fuga. I poliziotti, però, sono riusciti a rintracciarlo sottoponendolo a fermo e trasferendolo in questura per gli accertamenti di rito.Secondo le prime informazioni emerse dagli approfondimenti effettuati dagli agenti di polizia, si tratterebbe di un uomo nord-africano. Non è ancora chiaro sesia regolare sul territorio e soprattutto se abbia specifici precedenti. Intanto però l'autorità giudiziaria è stata avvisata e si attende di capire se l'arresto sarà confermato o meno. Nel tentativo di rapina, l'uomo avrebbe minacciato il personale del tabacchino con la sola forza fisica senza, dunque, brandire armi. Il proprietario dell'esercizio commerciale avrebbe resistito al tentativo dell'uomo, atteggiamento dal quale è nata una piccola colluttazione. Il malcapitato se l'è cavata con qualche livido e un grosso spavento. Il rapinatore, invece, è stato costretto a desistere dal proposito che l'ha mosso e, una volta capito che sarebbero arrivate le forze dell'ordine, si è dato alla fuga a piedi. Il tempestivo intervento della polizia, però, ha permesso di bloccare il rapinatore improvvisato dopo pochissimo sebbene l'uomo, sulle prime, abbia tentato di negare ogni addebito negando di essere la persona descritta dal proprietario del tabacchino. Le indagini della polizia stabiliranno se ci sono elementi sufficienti per chiedere all'autorità giudiziaria una misura restrittiva. Intanto l'uomo resta in stato di fermo, in attesa di ulteriori sviluppi e dell'esito dell'identificazione.