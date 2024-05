Se raggiungere i centri di raccolta comunale può rivelarsi per qualcuno, in particolare per le persone anziane, poco agevole, ecco che il centro di raccolta arriva nelle piazze della città. Essere vicini ai cittadini è l’obiettivo – centrato, stando ai numeri – del centro di raccolta mobile di Salerno Pulita. La tappa di ieri al rione Petrosino chiude il calendario di appuntamenti dei primi cinque mesi di quest’anno.

APPROFONDIMENTI Il giallo delle auto bruciate e abbandonate nel Vallo di Diano: secondo ritrovamento in pochi giorni Positano, lavori ultimati per garage Liparlati e ascensore del cimitero. Mercoledì il taglio del nastro Salerno, Open Day della Lega Navale con una cerimonia per ricordare Fabrizio Marotta

I NUMERI

I dati forniti dalla partecipata del Comune rivelano che, in 18 tappe dal 27 gennaio al 25 maggio, sono stati serviti 3mila 568 utenti (al netto dell’appuntamento di ieri); sono state consegnate 147mila 425 buste per la differenziata, di cui 47mila 385 per il multimateriale, 42mila 802 per l’indifferenziato e 57mila 239 sacchetti di carta per raccogliere carta e cartoncino. Quanto ai materiali, fino alla penultima tappa, sono stati raccolti 65 bidoni carrellati da 240 litri di piccoli apparecchi elettrici ed elettronici; 51 bidoni di tessili e 13 di pentole. Raccolti 11 quintali di olio esausto, 7 contenitori (come quelli in dotazione alle farmacie) di farmaci scaduti; 8 contenitori specifici di pile esauste. Ad approfittare del centro di raccolta mobile nel proprio quartiere per disfarsi anche di piccoli ingombranti sono stati 225 utenti. L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, esprime soddisfazione perché «siamo tornati nei quartieri per la distribuzione dei sacchi e delle buste per la raccolta differenziata. Diamo la possibilità di smaltire beni per i quali sarebbe necessario recarsi all’isola ecologica di Fratte o di Arechi». Bennet ringrazia i tanti cittadini che si sono rivolti ai centri di raccolta mobile, ma un grazie lo rivolge «anche alla squadra di dipendenti che ha operato con efficienza, professionalità e cortesia». Con il centro di raccolta mobile, «riprenderemo a settembre», ma il manager rammenta che «la distribuzione gratuita dei sacchi e delle buste per la raccolta prosegue presso i centri di raccolta comunale di Fratte e di Arechi». L’iniziativa «si ferma – chiarisce - perché avviamo una serie di servizi aggiuntivi, come quelli sulle spiagge del nostro litorale». Non solo, perché «riprende da Mercatello, domenica notte, il lavaggio dei marciapiedi e il servizio sarà svolto in maniera strutturale tutte le notti da 00.30 alle 4.30».

LA SVOLTA

Nel frattempo, Bennet conferma di essere «pronti» per la manutenzione del verde in città (ad esclusione di parchi e potature). Difatti, «la società incaricata per le prove selettive ha pubblicato il bando, un bando che prevede – ribadisce - una clausola sociale rafforzata per provare a garantire, innanzitutto, le persone che, con tanto sacrificio, in questi anni hanno lavorato alla manutenzione del verde nella nostra città».