Fa un video in cui denigra Salerno e il caso finisce in Commissione Trasparenza. Lui si chiama Pino Bozza, patron del brand Antonio La Trippa, titolare di alcuni ristoranti a Napoli e, fino a qualche anno fa, dell'omonimo locale cittadino che però ha cambiato gestione e che nulla ha a che vedere con la polemica che è scoppiata sui social e nelle stanze di Palazzo di Città. Martedì, ai suoi 28mila follower di Instagram, ha deciso di raccontare che «Salerno puzza di merda. I turisti arrivano al porto e vanno direttamente in costiera amalfitana», visto che qui c'è «un mare che fa schifo, giardinetti tutti sporchi, strade piene di carte a terra, la munnezza che vi copre», chiosando con un «mi sembra un poco un amico mio che sta alla Regione».

Bozza finito precedentemente in una bagarre mediatica per aver parcheggiato nell'area dedicata ai disabili la sua Ferrari ha fatto dietrofront. Il video è scomparso da Instagram, ma non dalle chat nelle quali è freneticamente rimbalzato. «Sono stato frainteso spiega raggiunto telefonicamente Il messaggio che volevo far passare non era quello. Se dico che Salerno puzza, non intendo che i salernitani puzzano. Così come se dico che Napoli fa schifo, non penso minimamente che i napoletani facciano schifo. Per me non esiste nessuna rivalità tra queste due bellissime città. Siamo arrivati al punto che hanno minacciato di incendiarmi il locale, quando la mia voleva essere un'operazione di denuncia. Se trovo un topo morto fuori la porta di casa mia e quel cadavere resta lì per venti giorni, posso essere libero di dire che la mia città è gestita male? Se lascio l'auto parcheggiata per andare in palestra e poi, al ritorno, le ruote non ci sono più, posso protestare? Non mi permetterei mai di offendere né i salernitani né i napoletani, che questo sia chiaro». Il chiarimento è stato affidato a una storia di Instagram, in cui Bozza prova a mettere la toppa: «Siete una banda di scemi, non ce l'avevo con voi, idioti. Ce l'avevo con Luca Abete (inviato di Striscia la notizia, nda) non con i salernitani o i napoletani».



Intanto l'offesa è stata percepita più che nitidamente, come si evince da una nota diramata dal presidente della Commissione Trasparenza Antonio Cammarota: dopo aver ascoltato i nuovi proprietari del locale salernitano in merito al video che «definisce la città di Salerno in termini offensivi, scurrili e volgari, con profili effettivamente diffamatori e penalmente rilevanti», il caso è stato portato anche all'attenzione del capostaff del sindaco Vincenzo Luciano, «il quale, reso edotto della vicenda, ha riservato, su espressa richiesta della Commissione, di valutare ipotesi di azione civile e penale nei confronti dell'autore a tutela dell'immagine della città di Salerno». Su tutte le furie anche l'assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara: «Questo signore non si deve permettere di denigrare una città che rispetta i suoi cittadini. Siamo profondamente indignati. Le critiche costruttive sono ben accette e servono a migliorarci, la le offese no, perché distruggono la reputazione del brand Salerno che, come ha dimostrato anche la partecipazione alla Bit di Milano, è attenzionato a livello internazionale. Tra l'altro questo signore sputa nel piatto dove ha mangiato fino a qualche tempo fa».

Al suo posto è subentrata Manuela Montella, insieme al marito Pasquale Fernicola. Che a sua volta è stato oggetto di minacce. «Sono stato invitato in commissione Trasparenza e ho chiarito subito la nostra totale estraneità ai fatti sbotta Io e mia moglie ci dissociamo da queste esternazioni demenziali che sono perfino difficili da commentare. Sono napoletano, ma non ho mai ragionato in termini di rivalità perché amo queste due città. Martedì sera, quando ho chiuso il locale, sono stato avvicinato da alcune persone che con tono non propriamente sereno pretendevano spiegazioni e io le ho fornite con la massima trasparenza. L'autore del video era il compagno della socia di mia moglie prematuramente scomparsa, ma con noi non c'entra nulla. Anzi, ci riserviamo di intervenire legalmente per tutelarci».