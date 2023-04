Salerno: ritorna l'open day della Lega navale Italiana

La sede della lega navale Italiana di Salerno al porto Masuccio Salernitano per due giorni, 22 e 23 aprile, diventa un enorme villaggio dedicato alle attività legate al mare per la seconda edizione dell’open day: istituzioni, associazioni, enti, scuole, privati cittadini, piccoli e grandi, potranno avvicinarsi allo spirito della lega navale Italiana che da oltre 125 anni è impegnata nella promozione e nella proiezione dei valori del mare e delle acque interne nel futuro.

L’iniziativa mira a far conoscere l’associazione e le attività che porta avanti in aree di interesse istituzionale come la promozione della cultura del mare e la formazione marittima, gli sport acquatici per tutti, la nautica solidale e inclusiva, la protezione e il monitoraggio dell'ambiente marino, costiero e delle acque interne. Per l’occasione i visitatori potranno partecipare gratuitamente alla dimostrazione di attività sportive (vela, canoa, canottaggio, pesca e trekking) con il supporto degli istruttori e l’uso di mezzi messi a disposizione.

Inoltre saranno illustrate le attività, i progetti e i corsi di formazione, distribuiti gadget e materiali informativi, tra cui la carta dei valori Lni recentemente presentata al pubblico. Previsti anche momenti dedicati ad approfondimenti tematici specifici, come la sicurezza in mare e la sostenibilità ambientale. E non mancheranno musica e divertimento.