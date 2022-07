Roberto Coco ritrovato a Salerno: era scomparso da Genova il 30 maggio

«Roberto Coco è stato ritrovato. Era arrivato fino a Salerno». Lo comunica Claudio Falleti, referente Penelope Piemonte e legale della famiglia del 60enne, residente con una delle due sorelle a Valenza e scomparso da Genova il 30 maggio.

«Siamo contenti, dopo quasi tre mesi, sia vivo. Grazie alle forze dell'ordine e all'instancabile forza della famiglia». Il 29 maggio era stato ricoverato in un ospedale del capoluogo ligure, da dove è stato dimesso il giorno dopo. Le ricerche si erano indirizzate inizialmente in Piemonte, in Veneto - dove Roberto ha alcuni cari amici - e in Lombardia, nello specifico la zona della Lomellina, al confine con la provincia di Alessandria. La scheda di Coco era stata anche pubblicata sul sito della trasmissione “Chi l'ha visto?”.