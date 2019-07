Rivendeva oggetti rubati in un compro oro della provincia di Salerno, denunciato per ricettazione ed estorsione. L'operazione è della Polizia di Salerno all'indomani di un furto di monili d'oro e di una catenina d'oro raffigurante una madonnina, effettuato in una abitazione della provincia di Salerno. Le indagini si sono concentrate su un compro oro, le cui modalità operative avevano destato qualche sospetto alle forze dell'ordine. I successivi riscontri hanno dimostrato la responsabilità del titolare che agiva in concorso con un pregiudicato della zona. La merce è stata così sequestrata mentre il titolare è stato deferito all'autorità giudiziaria. Inoltre è stata avviata anche la procedura per la revoca della licenza per il commercio di oggetti preziosi.

Martedì 2 Luglio 2019, 12:08

