Rivoluzione differenziata, primo banco di prova e rischio doppia raccolta

Il vero banco di prova è stamattina perché da quando la raccolta differenziata è entrata in vigore, infatti, per i salernitani il lunedì sera è il giorno in cui si conferisce l'indifferenziato, ufficialmente ribattezzato non differenziabile anche nel tentativo d spiegare meglio che non è la frazione in cui può andare di tutto ma quella - che dovrebbe essere anche la meno corposa - dove deve finire solo ed esclusivamente ciò che non può essere differenziato.



Da ieri il lunedì è il giorno di carta e cartone e il rischio, per dirla nella maniera più semplice possibile, è che stamattina per strada si trovino entrambe le frazioni. Per abitudine, per distrazione o per mancata informazione, che questo possa accadere, Salerno Pulita l'ha messo in conto ed è pronta a gestire una sorta di raccolta doppia per questo lunedì e per i due o tre successivi. «Sappiamo - spiega l'amministratore unico Vincenzo Bennet - che i cambiamenti portano con se inevitabili fasi di rodaggio e siamo pronti a gestirlo. Speriamo ovviamente che questa rivoluzione sia accompagnata da tutti ma se dovessero esserci criticità siamo nelle condizioni di gestirle senza che la spazzatura resti in strada». Insomma, speriamo che il messaggio sia arrivato forte e chiaro e che gli operatori non siano costretti a ricorrere alla soluzione d'emergenza. La campagna informativa è in pieno svolgimento e lo sono anche gli appuntamenti porta a porta del personale della municipalizzata per spiegare i cambi e facilitarli ma in una città così estesa il rischio che qualcosa vada storto resta comunque alto. Chi non ha ricevuto il materiale informativo o il bidone, ricorda Salerno Pulita, deve telefonare di mattina al numero 089 2881738. La rivoluzione, come ricordato dall'assessore Massimiliano Natella, «raggiungere il 65% della differenziata, abbassare la Tari e mettere in campo nuovi servizi, come lo spazzamento aggiuntivo delle aree della movida avviato venerdì».





Ieri mattina, anche alla presenza del sindaco Enzo Napoli, è stata simbolicamente rimossa la prima campana del vetro in centro - la prima delle circa 370 presenti sul territorio comunale, che saranno eliminate con relativa bonifica nei prossimi 25 giorni. «Per un misterioso meccanismo mentale - ha detto Napoli - le campane diventavano discariche a cielo aperto. Con la rimozione ed il nuovo piano contiamo di fare un ulteriore passo avanti per quanto riguarda i problemi legati alla raccolta differenziata. Il principio è uno: non concentrarsi sugli aspetti repressivi, ma collaborare tutti per la tutela e l'igiene. Città sporca? Salerno Pulita sta facendo uno sforzo eccezionale. Nei prossimi giorni, inoltre, porteremo in consiglio il regolamento per le guardie ambientali, che effettueranno ulteriori controlli sul territorio».



Mail cambiamento avviato da Salerno Pulita nasconde ancora delle sorprese: la prima è la raccolta stradale di libri usati e piccoli elettrodomestici (Raee) che partirà dal prossimo 26 luglio e che si terrà dal martedì al giovedì, dalle 18 alle 22, nelle principali piazze della città e nei mercati rionali mentre dalle 9 alle 13 saranno allestiti punti di raccolta di Salerno Pulita per libri usati e telefonini usati, pc, ferri da stiro. Ai chi parteciperà attivamente all'iniziativa, saranno offerti buoni spesa e la possibilità di partecipare ad un concorso. Le regole saranno rese note nei prossimi giorni. L'altra iniziativa riguarda, invece, i mercati rionali dove, nelle prossime settimane, arriveranno bidoni per l'umido che saranno utilizzati dai mercatali unicamente con la chiave, fatta eccezione per i pescivendoli che conferiscono a parte. L'obiettivo è migliorare la raccolta in punti sensibili come i mercati scoraggiando il conferimento abusivo, come purtroppo accade ancora spesso.