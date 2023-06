Salerno, patto per la riqualificazione urbana: un polo amministrativo nell'area orientale

Un programma di riqualificazione e rigenerazione urbana a Salerno che prevede la creazione di un polo amministrativo pubblico nell'area orientale e la trasformazione dell'ex tribunale in un centro culturale e sociale nella parte antica della città. È quanto prevede il protocollo d'Intesa interistituzionale firmato oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dal presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, dal direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e il direttore della Azienda Ospedaliera Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona, Vincenzo D'Amato.

Con questo accordo, le istituzioni si impegnano a verificare la fattibilità giuridica e tecnico-economica per lo sviluppo di un programma di rigenerazione urbana sostenibile, per offrire nuovi servizi e aree riqualificate alla collettività. In particolare, il piano prevede la razionalizzazione degli spazi in uso alla Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di azzerare la spesa pubblica per locazioni passive (che attualmente a Salerno è pari a 4,3 milioni di euro l'anno), ottenere un forte risparmio energetico grazie alle possibilità offerte dall'architettura bioclimatica, nuove opportunità per la mobilità sostenibile e per offrire servizi di qualità a cittadini e imprese, stimolando lo sviluppo della vocazione universitaria e turistica della città.

Nell'ambito dell'accordo, la Regione Campania ha proposto una permuta immobiliare offrendo allo Stato, a fronte dell'ex Tribunale, un'area edificata di oltre 61 mila mq di proprietà della Regione e dell'Azienda Ospedaliera Giovanni Di Dio e Ruggi D'Aragona.

L'intervento di riqualificazione prevede l'utilizzo di materiali ecosostenibili e l'adozione di soluzioni intelligenti per ridurre al minimo l'uso delle risorse idriche; la creazione di aree verdi per migliorare la qualità di vita, la salute e il benessere dei cittadini; il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità sostenibile, il miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico extraurbano e l'accessibilità ai territori completando e ammodernando anche le opere di collegamento con le aree urbane. L'Agenzia del Demanio gestirà il coordinamento tecnico del piano di riqualificazione e svolgerà le funzioni di progettazione e stazione appaltante. Avrà il ruolo di unico soggetto estimatore, condividendo con i partner metriche e stati di avanzamento in un Tavolo Tecnico Operativo istituito per procedere con la massima rapidità sugli aspetti tecnico-amministrativi e per valutare la fattibilità finanziaria del programma.

«Parte oggi una grande operazione urbanistica. Abbiamo deciso di riportare anche un pezzo dell'università nella città - così il governatore della Campania Vincenzo De Luca - Abbiamo un campus bellissimo però probabilmente alcune attività formative possono essere collocate nell'ex tribunale. Evitiamo che rimanga abbandonato. Poi si realizzerà un centro direzionale vero e proprio nella parte orientale della città. Con l'Agenzia del Demanio abbiamo deciso di trasferire lì tutte le funzioni statali collocate oggi in edifici in fitto. Ci sarà un grande risparmio per lo Stato e si farà una grande trasformazione urbanistica».