Al centrocampista del Cagliari Gaetano Oristianio, le chiavi di Roccadaspide

Con una cerimonia svolta nella casa comunale di Roccadaspide, centro cilentano in provincia di Salerno, il sindaco Gabriele Iuliano, ha inteso premiare i cittadini che si sono distinti nelle loro professioni. Tra quelli che hanno ricevuto simbolicamente le chiavi della città figura anche il calciatore Gaetano Oristanio, 22 anni, il quale ha mosso i suoi primi pass proprio a Roccadaspide nella scuola calcio del papà Rosario - anch'egli calciatore professionista negli anni ottanta e novanta - prima di passare alla Peluso Academy da dove ha spiccato il volo per approdare all'Inter che ne detiene il cartellino.

Nel 2021, il club nerazzurro lo cede in Olanda al Voledam, nella seconda serie con cui ottiene la promozione in Eredivisie. Poi l'estate scorsa il trasferimento al Cagliari con il debutto in serie A.

Con i sardi centra la salvezza. Gaetano Oristanio, è apparso emozionato al momento della premiazione: «Ricevere questo riconoscimento per me che ho iniziato in questo paese a giocare è una grande emozione. Non è mai scontato avere questi onori e ne vado fiero. Ora a Roccaspide mi godrò i giorni di ferie prima di tuffarmi della prossima stagione». Gaetano Oristanio, fa parte anche della Nazionale U21.