Salerno, rocciatori di domenica al lavoro: si avvicina la riapertura di via Croce

All’opera anche di domenica le squadre di rocciatori della ditta Cardine che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso franato, tra Salerno e Vietri sul mare, lo scorso 10 febbraio. Complici le ottime condizioni metereologiche e l’assenza di pioggia, gli interventi in altezza per assicurare le reti di protezione e far cadere i sassi ancora in bilico non hanno avuto sosta.

L’obiettivo è quello di riuscire a riaprire la strada al transito veicolare – a senso unico alternato – il prossimo fine settimana, visto anche la concomitante proroga dell’accordo con Società Autostrade Meridionali di ulteriori sette giorni a caselli aperti a fasce orarie.

Sta di fatto che qualcosa è comunque già cambiato lungo la strada che unisce Salerno e Vietri sul mare: le barriere di protezione e delimitazione del cantiere, infatti, occupano esattamente una sola corsia – quella più vicina al costone roccioso – mentre l’altra corsia è già totalmente libera. Tant’è che proprio ieri il transito di pedoni, ciclisti e motociclisti è stato consentito.

