Marina d'Arechi port village a Salerno, ladro arrestato nella barca

Rubano in una barca. Un 20enne, R.E.B., è stato arrestato in flagranza di reato mentre un 16enne è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

L'episodio è avvenuto nel porto turistico di Marina di Arechi. I carabinieri, a seguito di una perquisizione, hanno trovato la refurtiva presa dai due giovani, composta da strumenti professionali per la navigazione, monili, apparati informatici, borse griffate e denaro contanti per un valore complessivo di 30mila euro.

Il 20enne è stato poi trovato in possesso di hashish e di un bilancino di precisione. Perciò è stato denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente.