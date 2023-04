Salerno, Iesu lascia il Ruggi: «Un altro segnale della crisi dell'ospedale»

L'addio al Ruggi di Severino Iesu, primario del reparto di Cardiochirurgia d'urgenza, scatena la reazione di Fratelli d'Italia. «Era nell’aria la decisione del professore Iesu di dimettersi e questo rappresenta una gravissima perdita per il Ruggi», sottolina il senatore salernitano di FdI Antonio Iannone.

«Quando le eccellenze professionali sono costrette a lasciare - continua Iannone - significa che le soluzioni organizzative non sono di livello e a perderne è l’utenza. Un altro chiaro indicatore della crisi in cui versa l’ospedale di Salerno mentre De Luca passa il tempo a fare propaganda e a insultare. Siamo vicini a tutti coloro che prestano la loro opera per i malati nonostante il fallimento totale della politica del governatore e del suo Pd. A De Luca interessa solo avere manager di partito e primari elettorali e questi sono i fatti».