Salerno, l'Ordine dei medici: «Ispezioni al Ruggi, auspichiamo tempi brevi»

L'Ordine dei medici di Salerno raccoglie il disagio espresso nella lettera inviata dalla direzione medica del Ruggi relativamente allo status operandi del personale medico e sanitario tutto, nonché al disagio a carico dell’utenza, protraendosi l’azione ispettiva ministeriale: «Si auspica quindi - si legge in una nota - nel rispetto delle funzioni, che i tempi di questa ispezione siano brevi così che la gestione riacquisti serenità e operosità, già messe da lungo tempo a dura prova dalla carenza di personale e di risorse sia nei reparti che, ancor più, nel pronto soccorso».

«Lo stato di agitazione che si è venuto a creare – osserva il presidente dell’Ordine Giovanni D’Angelo – non giova alla salute dei pazienti. È soprattutto per questo che speriamo in una veloce conclusione di ogni accertamento sia stato ritenuto necessario, perché si ristabilisca il clima di fiducia essenziale per un buon rapporto medico-paziente e per il funzionamento della macchina ospedaliera».