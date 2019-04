CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

«Parcheggiato quasi un giorno in pronto soccorso e senza alcuna terapia». A denunciare il caso il figlio di un paziente colpito da ischemia cerebrale, M.G., noto avvocato salernitano, secondo il quale il padre sarebbe stato «trasferito in reparto solo quando il quadro clinico era già notevolmente compromesso». L'uomo, stando al racconto, sarebbe ora bloccato a letto, con problemi di funzionalità alla gamba sinistra. Diametralmente opposta la versione della direzione del Ruggi, per la quale il paziente, sin dal momento dell'arrivo in via San Leonardo, avrebbe «eseguito uno specifico percorso assistenziale, che ha previsto tutti gli accertamenti diagnostici generici e specialistici, così da avere una diagnosi che potesse consentire il ricovero nel reparto appropriato». Tutto ha inizio mercoledì, intorno alle 13, quando l'uomo giunge con mezzo proprio in via San Leonardo, dove gli viene assegnato un codice giallo per un nuovo attacco ischemico, dopo quello già subito nel 2015 e per il quale ha oggi difficoltà di linguaggio. Da allora e fino alla mattinata di ieri, secondo quanto riferito dal legale salernitano, il paziente sarebbe stato «parcheggiato» in pronto soccorso, senza ricevere alcun tipo di esame e di terapia.