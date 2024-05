Non appena è scatttao l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari con una ambulanza rianimativa della Misericordia di Vallo ma per l’anziano, di circa 90 anni, non c’era più nulla da fare.

I sanitari hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso.

Probabilmente la morte dell’uomo è avvenuta per cause naturali, forse un improvviso malore ma sono state avviate le indagini di rito per escludere altre ipotesi. Sul posto dovrebbe arrivare anche il medico legale.