Giro d'Italia e Salernitana: Salerno analizza il turismo sportivo

Oggi, 10 maggio, con inizio alle ore 10, nel Salone Genovese della Camera di Commercio di Salerno di via Roma, si terranno i Quadri generali del turismo sostenibile in provincia di Salerno, organizzati dalla Fenailp Turismo. La tre giorni sul turismo sarà aperta con i saluti del presidente nazionale della Fenailp, Sabato Pecoraro, del presidente nazionale Fenailp Turismo, Marco Sansiviero, del consigliere provinciale con delega al turismo, Pasquale Sorrentino e dell’assessore al turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara.

Ordinanza chiusura scuole del sindaco di Salerno per il «Giro d'Italia 2023» il 10 maggio

Seguirà la prima sessione dedicata al turismo sportivo - il turismo motivato dalle discipline sportive. La Fenailp in occasione della tappa salernitana del Giro d’Italia apre la kermesse affrontando l’argomento del flusso turistico motivato dagli eventi sportivi. Il turismo a vocazione sportiva rappresenta un segmento del comparto turistico. Nella provincia e nella città di Salerno lo sport può rappresentare un elemento di crescita e di promozione del territorio. L’esperienza sportiva caratterizza lo spostamento, la destinazione e le modalità di viaggio e costituisce il fondamento del turismo sportivo determinando tre diversi attori di tale turismo: lo spettatore, l’atleta e il visitatore. Le discipline in cui si concentra la domanda alla pratica sportiva sono il ciclismo, la vela, la canoa e poi la grande migrazione determinata dal calcio e in particolare per Salerno e la sua provincia, dalla Salernitana e dalla partecipazione alla Serie A.