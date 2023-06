«Se non parla il sindaco, perché dobbiamo parlare noi?». L’atmosfera, al Comune di Salerno, sa di esasperazione. Da un lato, c’è il sindaco Enzo Napoli che, anche sul caso Quagliariello, continua a mantenere il silenzio mai spezzato neppure per il precedente caso de Giovanni. Dall’altro, c’è un nutrito numero di consiglieri comunali, tanto di maggioranza quanto di opposizione, che, pur non condividendo le posizioni di Roberto Celano (e, nel caso di de Giovanni, di Antonio Cammarota), preferisce tacere per non rovinare i rapporti personali interni all’assise cittadina. A prevalere, però, è il dispiacere per la brutta figura a cui la città di Salerno è stata esposta per ben due volte nell’arco di meno di venti giorni, con due presentazioni di libri annullate per cause che affondano le radici nella rivalità calcistica di un gruppetto di tifosi granata verso la squadra di calcio della vicina Napoli. Malgrado la polemica continui a tenere banco e nonostante sia sollecitato da più parti, il primo cittadino si ostina a non pronunciarsi sulla questione.

APPROFONDIMENTI Quagliariello: «Un libro non può mai essere una provocazione» De Giovanni, polemica sulla presenza a Salerno Letteratura De Giovanni contestato a Salerno

Blindato dai suoi collaboratori, Napoli ha evitato l’argomento anche a margine di un paio di incontri svoltisi ieri alla presenza della stampa. Suscitando più di una perplessità anche a Palazzo Guerra. Dove, però, il suo silenzio alimenta quello del resto della squadra amministrativa. «Parliamo di cose serie e dei problemi della città», sbotta qualcuno. «Questi temi non sono degni di attenzione», sentenzia qualcun altro. La presa di posizione di Celano non è gradita, ma quasi nessuno intende dirlo mettendoci la faccia. «Per quieto vivere, lasciamo perdere», dice più di uno. Stigmatizzando, però, la polemica innescata dal consigliere di Fi sulla presentazione del libro di Gaetano Quagliariello. Giuseppe Zitarosa, per anni all’opposizione in Forza Italia proprio con Celano, non si tira indietro. Oggi in maggioranza con Popolari e Moderati, taglia corto: «Celano ha detto uno sciocchezza. La sua, cioè, è stata una leggerezza».

L’unica condanna netta per l’uscita di Celano arriva dal capogruppo del Psi, Filomeno Di Popolo: «Celano, e se ti dimettessi?», rilancia. «Rivendico con orgoglio il mio senso di appartenenza alla mia città, Salerno. Trovo però inopportuna e pericolosa la polemica innescata dal consigliere Celano - dice - Questo attacco, oltre a essere lo specchio di una politica incentrata sulla critica per la critica, mortifica lo spirito della “salernitanità” frutto di valori quali accoglienza e confronto, peculiarità della nostra storia». E ancora: «Solo chi ha forte il senso dell’identità è sempre aperto al dialogo, perché sa che dal confronto si esce sempre arricchiti. Strumentalizzare la presentazione di un libro, compromettendo l’immagine di Salerno al punto di farla apparire chiusa, non ci appartiene».

A tornare sulla vicenda, provando a fare chiarezza e pure un passo indietro, è lo stesso Celano. Che si dice «davvero rammaricato per quanto è accaduto. Nella mia storia politica mi sono sempre impegnato per la difesa della libertà in una città in cui anche parte dell’informazione si è spesso manifestata chiusa al pensiero alternativo a quello dominante. Non era mia intenzione evitare la presentazione del libro. Ho solo espresso la mia preoccupazione leggendo un post sarcastico di Amleto De Silva che, in un momento di tensione, qualcuno avrebbe potuto interpretare quale provocatorio e sono intervenuto in seguito a una serie di messaggi di protesta ricevuti per evidenziare il rischio». Per Celano le sue parole sono state «male interpretate e fortemente strumentalizzate, in qualche caso volutamente». E guarda avanti: «Ritengo che si debba lavorare per riunire le due tifoserie. Per svelenire e riappacificare ci vuole, però, un’azione graduale e intelligente. Non servono né le offese di de Giovanni né il sarcasmo fuori luogo che potrebbe essere male interpretato in un momento di tensione. Mi impegnerò per questo». E chiosa: «Il mio intento era differente da quello che è emerso. Non era mia intenzione creare imbarazzo ad alcuno e alla città e mi spiace molto per il senatore Quagliariello, persona di indiscutibili qualità».