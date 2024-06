San Gregorio Magno, pitbull azzanna bambina di 12 anni: morsa al collo e al braccio

Passeggiava con la propria babysitter ed il proprio cagnolino quando una bambina di 12 anni è stata azzannata da un pitbull a San Gregorio Magno.

Momenti di paura per l'animale che, libero, ha morso la bambina al collo e al braccio, ferendo anche il cagnolino che era al guinzaglio. Ilesa la babysitter che non è riuscita ad evitare l'aggressione.

Portata in pronto soccorso, ad Oliveto Citra, la piccola è stata medicata, per fortuna le ferite sono state contenute ma la paura e il rischio è stato enorme. Sul caso, denunciato, dalla madre della ragazzina, si stanno effettuando le verifiche per capire il perché l'animale, notoriamente pericoloso, fosse libero.