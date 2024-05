Una sospensione dei lavori “doverosa” per permettere il corretto svolgimento del tradizionale e famoso torneo di Santa Teresa che – come ogni anno – riunisce sugli spalti della centralissima spiaggia della città gran parte della cittadinanza ed è un simbolo di identità e appartenenza. Eventi – come quello di Luci d’Artista, ad esempio – di cui la città non può fare a meno e che rendono Salerno appetibile anche ai turisti ma soprattutto ai cittadini che vivono la city. I lavori di ripavimentazione e restyling della passeggiata in legno nei pressi del lungomare cominciati lo scorso mese, subiranno dunque uno stop per permettere all’evento di svolgersi pienamente e far sì che gli spettatori possano godersi le partite sulla sabbia senza intoppi. Così come già accaduto per i lavori di ripavimentazione del Corso, sospesi per permettere il corretto svolgimento della kermesse natalizia, anche Santa Teresa dovrà attendere qualche settimana in più per vedere la luce.

In un primo momento si era sperato che proprio la parte dove insistono gli spalti potesse essere totalmente completata prima del 23 giugno con la posa del nuovo materiale di bamboo ma calendario alla mano molto probabilmente soltanto una parte sarà ultimata prima dell’inizio della manifestazione sportiva. E proprio per l’importanza del torneo per i salernitani, si è deciso di sospendere poco prima del fischio di inizio i lavori per poi riprendere dopo l’evento procedendo per step.

Un momento «molto sentito dai cittadini, un torneo importante per Salerno – ha sottolineato Dario Loffredo – come promesso si svolgerà regolarmente e senza intoppi, si proverà a procedere spediti nei lavori in questi giorni per apporre più materiale possibile». In sintesi, non si continuerà a smontare il vecchio tek in legno non ancora cantierato ma si procederà a terminare l’area già oggetto della prima fase delle operazioni per non incorrere nel rischio di ulteriori ritardi e per garantire la piena sicurezza della zona su cui siederanno gli spettatori del Stbs. La suggestiva zona di Santa Teresa mostrerà presto il nuovo volto di una pavimentazione “extreme” resistente all’acqua: «Il torneo – aveva dichiarato l’assessore ai lavori pubblici qualche settimana fa - evento simbolo della città, si svolgerà regolarmente». Promessa mantenuta seppur con degli spalti a metà e probabilmente con l’impossibilità di utilizzare le docce, quelle presenti attualmente sulle tavole in legno, che rimarranno off-limits e chiuse dai lavori. Ritardi fisiologici nelle operazioni con cui i cittadini dovranno ancora convivere non senza qualche sacrificio che servirà per avere «un’area riqualificata e ancora più bella».

Il fine - dunque - giustifica i mezzi: tempi che si dilatano ma spazi che si proveranno a gestire al meglio sia per chi è solito frequentare la zona durante l’estate sia per gli appassionati del beach soccer. I lavori subiranno uno sprint importante subito dopo l’evento sportivo ma molto probabilmente saranno gli inizi di settembre a mostrare la nuova immagine di Santa Teresa con qualche variazione. È in programma infatti lo spostamento delle docce che verranno ubicate ai due lati estremi (a destra e sinistra della passeggiata) rispetto al posizionamento attuale: infatti i soffioni sono soltanto sulla destra guardando al mare. Inoltre proprio quest’ultime verranno sopraelevate su due piattaforme per far sì che il nuovo materiale non venga rovinato dal getto d’acqua e dalla sabbia che – spesso – da bagnata diventa anche un pericolo per chi vi cammina.

C’è chi rimane comunque attento con sguardo fisso sulla città come i Figli delle Chiancarelle: «Ennesimo cantiere aperto che verrà chiuso ad opera non completata - hanno dichiarato dal gruppo social - dopo i lavori al Corso iniziati ed interrotti perché a “sorpresa” hanno scoperto che a dicembre arriva il Natale, a Santa Teresa assistiamo al bis».