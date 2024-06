Rubano un'auto poi l'abbandonano nel fiume Sarno. Si tratta della scoperta fatta da alcuni residenti giorni fa, a Scafati, nel canale Marna, uno degli affluenti del fiume Sarno che attraversa via Vitiello.

A sversamenti illeciti di qualsiasi tipo da parte di cittadini e di aziende, come dimostrato più volte in passato così come di recente, ora si aggiungono anche i veicoli. Si tratta di una Fiat Panda rossa, in gran parte smontata, trovata nelle acque del fiume.

A notarla sono stati alcuni cittadini, segnalando poi agli organi competenti la presenza del veicolo incastrato sulle sponde del canale del comprensorio del fiume. Il veicolo - secondo le prime ipotesi - potrebbe essere stato abbandonato in acqua in piena notte. Un modo per non attirare l'attenzione e destare sospetti, molto probabilmente.

La Polizia Locale e personale del settore Ambiente è giunta sul posto, dopo aver raccolto la segnalazione, verificando le condizioni del veicolo che era privo di portiere e del cofano. All’interno della Panda rossa sono state ritrovate le targhe dell’auto, che ne hanno permesso l’identificazione. Il veicolo era stato rubato a Sant'Antonio Abate, con il furto denunciato dal proprietario giorni prima.