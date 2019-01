Domenica 13 Gennaio 2019, 19:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scippo in chiesa durante la funzione religiosa, fedeli increduli. È accaduto nella chiesa di San Michele Arcangelo, il Duomo di Episcopio di Sarno nel corso della celebrazione Santa Messa serale di ieri. Ad essere presa di mira dal ladro è stata una donna assorta in preghiera, seduta tra gli ultimi banchi della maestosa chiesa. Un uomo è entrato durante l’omelia del sacerdote e, del tutto indisturbato, ha agito avvicinandosi alla donna e strappandole la borsa. Quando la povera vittima ha urlato impaurita, gli altri fedeli hanno immediatamente intercettato l’uomo che correva verso la scalinata esterna per poi darsi alla fuga a bordo di un’auto.Una azione durata davvero pochissimi minuti ma che ha lasciato senza parole i presenti. Un luogo sacro finito nel mirino del ladro; un momento di preghiera e raccoglimento divenuto un attimo propizio per portare a segno il colpo.