Salerno, la nave con 172 migranti in arrivo domani alle 8: a bordo due neonati e 55 minori, non si registrano casi di Covid

È attesa per domani mattina, intorno alle 8, al porto di Salerno la nave AitaMari della Ong Salvamento Maritimo Humanitario che ha raccolto, al largo dell'isola di Lampedusa, 172 migranti. Di questi, tra gli altri, vi sono 81 uomini, 15 donne, 55 minori non accompagnati, 4 bambini tra i tre e i dieci anni accompagnati e due neonati sempre accompagnati. Tutti in buona salute e negativi al Covid, i naufraghi, provenienti dall'area subsahariana, verranno comunque visitati nuovamente una volta sbarcati.

La macchina organizzativa coordinata dalla Prefettura di Salerno è già al lavoro per assicurare la giusta accoglienza a queste persone provate dal viaggio e da storie personali difficili e delicate. Gli adulti verranno collocati in strutture della provincia, individuate dalla Prefettura. Intanto, il Comune di Salerno ha già individuato una soluzione di accoglienza per 27 minori, mentre per gli altri verrà allestita, in via emergenziale, un'altra struttura comunale.