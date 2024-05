Scafati, fermato per un controllo, aveva 16 grammi di coca: va ai domiciliari

Trovato con 16 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e probabilmente pronta per essere venduta da lì a poco. Finisce agli arresti domiciliari un uomo di 41 anni, con residenza nel comune di Angri ma arrestato in quello vicino di Scafati, dai carabinieri della tenenza locale.

L'operazione è stata condotta insieme ad una squadra di Intervento Operativo del X° Reggimento Carabinieri Campania di Napoli, impegnati in un controllo straordinario del territorio, onde prevenire reati contro il patrimonio e di altro genere.

Nello specifico, l'uomo era stato fermato per un controllo. Dopo qualche secondo è spuntata fuori la droga, in particolare circa 16 grammi di cocaina. Lo stupefacente era già suddiviso in dosi e presumibilmente pronto per essere venduto a qualche acquirente.

Dopo le formalità di rito, per il 41enne è scattato l'arresto in flagranza di reato, quindi l'applicazione del tribunale agli arresti domiciliari, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.