Scafati, colpo nello studio dell'avvocato, caccia ad una banda di ladri

Maxi furto nello studio di un avvocato, a Scafati. Il colpo risale alla giornata di sabato, durante il weekend appena trascorso. Protagonista una banda di ladri, che ha portato via refurtiva, ad un prima stima, di circa 8000 euro.

E' l'ennesimo episodio criminale che si verifica nella città di Scafati, dopo quello in pieno giorno presso un appartamento e in un supermercato, dove fu sradicata e portata via una cassaforte. In questo caso, i ladri hanno agito dopo le 21, in via Roma, danneggiando una delle finestre dello stabile e rimuovendo la grata di protezione.

Una volta all'interno, hanno portato via qualsiasi cosa ritenuta di valore. Il colpo è riuscito nonostante l'allarme lanciato da alcuni vicini, che hanno avvisato il proprietario dello stabile e tentato di far desistere i malviventi dal colpo. I malviventi hanno trafugato e portato via materiale d'ufficio, una tastiera da computer, oggetti da esposizione e alcuni quadri di valore.

Il danno economico si aggira sulle diverse migliaia di euro.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della tenenza di Scafati, che indagano sull'accaduto, verificando - in primis - la possibilità di acquisire i video di qualche telecamera di sorveglianza. L'escalation di episodi di questo genere, intanto, non si arresta.