Scommesse illegali a Salerno: sequestrati 31 apparecchi, cinque denunce

Controlli dei finanzieri del comando provinciale di Salerno su bar e circoli ricreativi, in particolare le sale gioco e le «aree gaming» che in base alle disposizioni per il contenimento del Covid-19 dovrebbero essere interdette. La settimana scorsa, in una caffetteria nella periferia di Salerno, sono stati trovati e sequestrati tre «totem», terminali che, in modo del tutto abusivo, consentivano la partecipazione ad una vasta platea di giochi online.

Altre anomalie sono state riscontrate in quattro esercizi commerciali di Battipaglia, Eboli e Teggiano, dove i militari hanno scoperto 28 apparecchi da gioco con vincita in denaro, i cosiddetti Awp (Amusement With Prize) o «new slot», non collegati alla rete dei Monopoli e sprovvisti di ogni autorizzazione amministrativa.

Uno dei proprietari è recidivo: qualche giorno prima, gli erano state già sequestrate 10 slot machine illegali. Per recuperare la perdita, ne aveva subito installate un'altra decina, sempre prive delle licenze. Anche su queste sono stati apposti i sigilli delle Fiamme Gialle di Salerno, per impedirne l'ulteriore utilizzo. Per gli esercenti si profila ora una doppia sanzione amministrativa, la prima con il pagamento da un minimo di 5mila ad un massimo di 50mila euro per ciascun apparecchio da intrattenimento non a norma, e la seconda per la mancata osservanza dell'obbligo di sospensione imposto dal Dpcm del 14 gennaio.

