Il crollo demografico spaventa il mondo della scuola. Nel pieno della crisi Covid ha preso il via la tornata iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Ma le premesse non sono buone. Il prossimo settembre l'emorragia delle presenze in classe non si discosterà dal trend degli ultimi due anni. E avremo per forza di cose riduzioni di presenze in classe. Il calo iscritti per il prossimo anno scolastico sarà drastico. Prevista una emorragia di oltre 2 mila studenti, dei quali 1.399 alla scuola dell'infanzia e primaria, dove saranno lasciati vuoti molti banchi. Il dato arriva da un raffronto tra la consistenza degli alunni di quest'anno scolastico tenendo come riferimento i dati sugli organici scolastici dell'Ufficio scolastico e la presenza degli alunni residenti all'1 gennaio 2020 nel salernitano secondo i parametri Istat.



Dati negativi arrivano dalla scuola dell'infanzia per effetto del crollo della natalità nel salernitano. L'effetto culle vuote produrrà un vuoto di 107 iscrizioni all'asilo: si passerà dai 27.294 alunni di quest'anno ai 27.187 del prossimo anno. Avremo da settembre 8.718 alunni all'esordio nella scuola dell'infanzia, a fronte dei 8.825 di un anno fa. Altri 345 alunni in meno sono stimati alla scuola primaria, si passa dai 9.248 alunni iscritti al primo anno delle elementari ad una previsione di 8.903 alunni al primo anno. Proprio nelle scuole dell'infanzia ed elementare del Salernitano mancano all'appello 3.156 bambini a causa di un crollo anagrafico che ha colpito gli anni 2018, 2019 e 2020. Il tracollo più serio colpisce la scuola dell'infanzia dove in 3 anni sono mancati all'appello ben 1.859 bambini. A incidere sul drastico decremento delle presenze è senza dubbio il freno alle nascite che nella nostra provincia sta facendo registrare i suoi effetti critici nella scuola. E gli effetti si traducono in un ridimensionamento delle classi determinato da un calo fisiologico della popolazione scolastica. Alle scuole medie si iscriveranno al primo anno 155 alunni in meno rispetto all'anno scorso, quando gli allievi al primo anno furono 10.311. Alle scuole superiori si prevede un tondo delle iscrizioni senza precedenti con una perdita stimata di circa 1.399 alunni: mentre quest'anno al primo anno delle superiori si registravano 11.778 studenti in organico di diritto, le previsioni in base ai ragazzi censiti dall'Istat nel salernitano prevedono un nuovo ingresso per il prossimo settembre di soli 10.379 studenti, quindi con un deficit di 1.399 studenti ai primi anni di licei e istituti.

Ma in termini di prospettiva si fa sempre più grave la situazione delle scuole dell'infanzia. In tempi di Covid si faranno meno figli, e l'Istat prevede per quest'anno e per il prossimo un calo delle nascite che abbasserà ulteriormente il record negativo di natalità registrato l'anno scorso. Previsioni che mettono a rischio la tenuta dei piccoli plessi. Nel Salernitano su 350 plessi di scuola dell'infanzia presenti, il 9% viaggia verso lo spopolamento in particolare nelle zone di montagna. Sono 30 le scuole di infanzia alle prese da quest'anno con presenze che hanno toccato il minimo storico: figurano plessi che annoverano solo 5 o 4 grembiulini tra i banchi. Tutta la scuola soffre se gli alunni stanno scomparendo. La popolazione scolastica provinciale dovrebbe passare dai 161.488 di quest'anno a poco più di 159.488 studenti a settembre nei vari ordini di scuola. Sullo sfondo della crisi sanitaria e del crollo demografico, ha preso il via la corsa alle iscrizioni. Sul sito Iscrizioni online del Miur sono state pubblicate tutte le indicazioni per procedere per l'anno scolastico 2021/2022. Ci sarà tempo dalle 8 del 4 gennaio 2021 alle 20 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.



