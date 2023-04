Salerno, la Scuola empatica presentata al Regina Margherita

Presentato al Liceo statale Regina Margherita di Salerno il Movimento denominato Scuola Empatica (Empatismo), fondato sul territorio salernitano nel 2020 dal poeta, scrittore, drammaturgo e critico letterario Menotti Lerro. All'incontro, moderato da Michele Faiella, funzionario responsabile dell'ufficio stampa della Soprintendenza, hanno partecipato: Angela Nappi, dirigente scolastica del Liceo Regina Margherita, Raffaella Bonaudo, soprintendente Abap per le province di Salerno e Avellino; Rosa Maria Vitola, funzionario della Sabap di Salerno e Avellino e coordinatrice del Premio internazionale Cilento Poesia, Menotti Lerro, fondatore del Movimento Empatico e del Premio internazionale Cilento Poesia.

Il Movimento empatico ha il suo epicentro nel «triangolo culturale del Cilento antico» che vede nel Monte Stella il suo faro e che ha in Omignano - paese degli aforismi - Salento - paese della poesia - e Vallo della Lucania - sede del Centro delle Arti i suoi vertici. Il triangolo culturale,in breve tempo, si è trasformato in una piramide grazie all’adesione di circa 25 paesi del Cilento e dintorni. All’Empatismo hanno già aderito circa 150 maestri empatici provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. L’empatismo rappresenta ad oggi uno dei più grandi movimenti artistico-letterari contemporanei a livello internazionale e si nutre delle innumerevoli azioni portate avanti dai suoi maestri empatici e soprattutto dal Centro contemporaneo delle Arti che dal 2019 opera per la crescita del territorio cilentano, ma soprattutto per l’innovazione delle Arti tout court.