Dalla scuola al ricorso il passo è breve. Se ne contano più 1.300 in un anno. Non c'è concorso, graduatoria, provvedimento amministrativo che tenga. E poi lo scontro tra genitori e scuola, con impugnazioni delle bocciature. Senza dimenticare le sentenze per il riconoscimento delle ore tagliate agli allievi disabili. C'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre un esposto pronto a bloccare tutto e a rettificare questo o quel provvedimento dell'amministrazione scolastica. È il contenzioso la costante della scuola salernitana. Secondo quanto trapela dall'Ufficio scolastico provinciale di via Monticelli, si viaggia al ritmo di 35 contenziosi al mese, uno al giorno, tra decisioni del giudice del lavoro, del Tar e del Consiglio di Stato. Ogni verdetto della direzione scolastica rischia puntualmente ogni mese di finire sul tavolo di un giudice.



Eccolo il volto litigioso della scuola nostrana. Lo scontro tra Ministero dell'Istruzione e docenti salernitani non è mai stato così frequente nelle aule di tribunale. La mobilità nazionale e da una provincia all'altra della Campania rappresentano ormai la principale fonte di contenzioso tra docenti e Miur. I docenti trovano giustizia in Tribunale perché il sistema nazionale dei trasferimenti è stato sbagliato o presenta delle disfunzioni, come il mancato calcolo delle precedenze e dei punteggi.

Oggi nel salernitano si contano ben 120 provvedimenti giudiziari tra sentenze e ordinanze cautelari che hanno dato ragione a docenti di Salerno erroneamente trasferiti lontano da casa: in questi casi l'amministrazione scolastica ha dovuto ottemperare e correggere i provvedimenti. Il perenne contenzioso ha inferto scossoni sulle graduatorie storiche dei precari. La sentenza del 20 dicembre 2017 ha determinato negli anni l'esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento delle elementari e dell'infanzia di 600 maestre salernitane diplomate al magistrale: l'Ufficio scolastico ha dato il via nel tempo alle procedure di risoluzione dei contratti di assunzione per più di 80 maestre tra luglio e novembre del 2022. Le Gae secondo la recente sentenza numero 134 emessa dalla Corte di Appello di Salerno sono ormai da definirsi chiuse dal 2007, perché la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 entrata in vigore l'1.1.2007 ha disposto (con l'art.1 comma 605) che «con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento».



L'accesso ai concorsi è il fronte di contenzioso più caldo. Dal 2018 risultano sospesi nel limbo dell'assunzione 280 salernitani che hanno preso parte al concorso a cattedra con riserva nel 2018, si tratta di professori che hanno un'abilitazione ma conseguita in Spagna o Romania e che sono in attesa di riconoscimento. Altri 500 docenti precari salernitani con abilitazione estera attendono di poter lavorare con incarico annuale nelle graduatorie provinciali o di istituto dopo aver fatto ricorso al Tar e al giudice del lavoro.

Altro capitolo caldo è quello dello scontro tra genitori di alunni e scuole. Al Tar di Salerno nel corso del 2022 sono state ben 15 i ricorsi presentati da famiglie contro i provvedimenti di bocciatura dei consigli di classe dei professori. In un ricorso, i genitori di un alunno di primo liceo di Salerno avevano denunciato che il figlio «sarebbe stato scarsamente seguito» dai prof; inoltre la famiglia denunciava che «non sarebbe stata offerta alcuna prova, da un lato, che nel caso di specie i docenti per le discipline sulle quali si sono concentrate le doglianze di cui al ricorso si siano adoperati nel corso dell'anno scolastico per relazionarsi con il ragazzo nel modo più adeguato». Per i giudici «la sussistenza di numerose insufficienze, anche gravi, presenti nel caso di specie, costituisce un elemento idoneo a giustificare la non ammissione alla classe successiva». La strada del ricorso è infinita. Altri 38 ricorsi sono stati incardinati dai genitori e dibattuti al Tar per il riconoscimento delle ore di sostegno per gli alunni disabili: in tutti i casi l'amministrazione scolastica è stata obbligata a riconoscere le ore di sostegno negate.