Lunedì 30 Aprile 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2018 09:55

Si sta spopolando una intera provincia. Scuole con 10, ma anche 9 alunni e persino plessi con soli 4 studenti. Nella scuola dell'infanzia la nostra provincia rasenta il record nazionale di plessi anemici, cioè con pochissimi alunni. Sono in totale 30 le scuole che non arrivano nemmeno a 30 bambini iscritti complessivamente. È un dato choc dell'Ufficio scolastico contenuto nei censimenti anagrafici degli alunni relativi a pochi giorni fa. Da settembre aumenteranno le scuole spopolate per effetto di un tracollo anagrafico senza precedenti. A Sud della provincia abbiamo le scuole con il minor numero di alunni, soprattutto nel Cilento e negli Alburni, ma anche nel golfo di Policastro. La situazione è difficile. I dati arrivano dall'organico di diritto registrato nell'anagrafe dell'anno scolastico prossimo, cioè il 2018-2019. Un duro colpo, trapela dalla direzione scolastica provinciale, che è destinato ad avere strascichi anche in vista della definizione della futura rete scolastica a partire dal mese di settembre, con decisi tagli di classi che finiranno per accelerare inevitabilmente il processo di ridimensionamento di altri plessi.