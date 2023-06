Salerno, mare accessibile ai disabili con le sedie Job

Presso la sede del Centro Sportivo Italiano di Salerno in via Lungomare Tafuri si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto «Sedie Job - Salerno Accessibile» proposto dall’Associazione Culturale Iperion in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e Fondazione Cassa Rurale Battipaglia. All’evento sono intervenuti: Giuseppe D’Andrea, consigliere del Comune di Salerno, Teresa Falco, presidente del Csi Salerno; Gianluca Cammarano, presidente dell'associazione Iperion; Roberto Manzo, consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia; Massimiliano Graniti, consigliere di Amministrazione della Fondazione Carisal.

Salerno, il bando per la gestione di spiagge per disabili apre la strada ad un turismo diverso

Grazie al contributo delle due Fondazioni coinvolte, sono state acquistate due sedie Job, acronimo di «J’amme ‘o bagno», prodotte dalla azienda Neatech.it, che offrono la possibilità di entrare in acqua a cittadini non autosufficienti (anziani con difficoltà deambulatorie, disabili, eccetera). Le sedie sono state consegnate in comodato d'uso al Csi Salerno, che provvederà a renderle disponibili a strutture balneari e ad impianti natatori. «La Fondazione Carisal sostiene e incentiva lo sviluppo di progetti e interventi capaci di generare utilità e crescita sociale, pertanto ha accolto con favore la proposta di sostenere la realizzazione di un importante progetto in favore di chi ha più bisogno, dando libertà di accesso all’acqua anche a chi ha difficoltà motorie», ha affermato il presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino. «Siamo felici di aver dato il nostro supporto a questo importante progetto che rientra nella visione di una Salerno accessibile ed è coerente con la mission della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia e del suo presidente Federico Del Grosso di contribuire alla crescita culturale e del grado di civiltà del territorio», ha dichiarato il consigliere della Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Roberto Manzo. «Abbiamo immaginato una proposta che potesse permettere alla città e alla provincia di Salerno di offrire un servizio unico. Salerno accessibile è un progetto ad ampio raggio, che prevede una sollecitata e proficua interazione con le istituzioni locali affinché si possa garantire ad anziani, disabili e persone non autosufficienti di recarsi al mare o in piscina senza alcuna limitazione», ha dichiarato il presidente dell’Associazione Iperion, Gianluca Cammarano. «Il Csi di Salerno farà la sua parte in questo importante progetto, in linea con la mission del Csi che mira ad includere tutti per non lasciare nessuno indietro», ha dichiarato la presidente Teresa Falco. «Da qui parte l'invito alle istituzioni a farsi carico della nostra proposta e dar seguito, entro due anni, con regolamenti ad hoc ed eventuali contributi, per far sì che ci siano sedie Job su lidi, spiagge libere e piscine comunali di tutta la provincia di Salerno», ha asserito Vittorio Cicalese, ideatore e promotore del progetto.