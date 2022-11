Salerno, sequestrati oltre 200 chili di fuochi d'artificio

Oltre 200 chili di fuochi d'artificio non a norma sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno impegnata nei controlli in vista delle prossime festività natalizie e di Capodanno. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Nocera lnferiore hanno eseguito un intervento nell'abitazione di un 38enne di Sant'Egidio del Monte Albino.Nel corso della perquisizione è stata scoperta la presenza di un ingente quantitativa di «botti» illegali, tra cui batterie pirotecniche e petardi «fotoflash», tutti sprovvisti dei requisiti minimi di sicurezza e di autorizzazioni alla detenzione, esponendo ad un costante ed elevato rischio di esplosione anche le abitazioni adiacenti.

La merce, per un totale di oltre 4.500 articoli, tra manufatti esplodenti e centraline elettriche per il controllo a distanza dei fuochi artificiali, era stata nascosta nel vano cantina. Dopo aver provveduto al sequestro, i militari ne hanno curato il trasferimento in un deposito autorizzato, in attesa della perizia tecnica degli artificieri della Questura di Salerno, che ne determinerà l'indice di pericolosità. ll 38enne è stato intanto denunciato alla Procura di Nocera Inferiore per le violazioni alle norme in materia di pubblica sicurezza.