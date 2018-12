Giovedì 13 Dicembre 2018, 11:10

Tragedia a Serre la scorsa notte. Un anziano affetto da disturbi comportamentali ha afferrato un grosso coltello ed ha colpito il figlio ferendolo. Nel frattempo, la moglie dell'anziano e madre dell'accoltellato, 56enne di Serre, è stata colta da un malore e poco dopo è deceduta. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno costatato il decesso della donna che è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale di Eboli e hanno soccorso il figlio che è stato ricoverato al nosocomio ebolitano dove è stato giudicato guaribile in otto giorni. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli che hanno sequestrato il coltello con cui l'anziano ha colpito il figlio e i sanitari hanno trasferito l'anziano all'ospedale di Salerno per accertamenti psichiatrici. La salma della donna è stata posta sotto sequestro per ulteriori accertamenti.