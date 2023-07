Salerno, settima provincia italiana per comunicazioni di sospensione del reddito di cittadinanza

Salerno conta, secondo i dati forniti dall'Inps, 4.806 sospensioni del reddito di cittadinanza: è la terza provincia campana, dopo Napoli e Caserta. La Campania è la seconda regione più colpita dal provvedimento dopo la Sicilia.

La sola area di Napoli, dove non a caso sono più forti le polemiche ma anche le preoccupazioni delle istituzioni, ne conta oltre 21.500. Un numero che non ha uguali in nessuna altra parte d'Italia. La provincia di Roma segue infatti con un'altra cifra considerevole, ma pari a 12.225 comunicazioni di stop, mentre in quella di Palermo ne sono arrivate finora 11.573. Campania, Sicilia e Lazio sono del resto le Regioni in cui è stato finora più alto il numero di attuali percettori del beneficio. Salerno, dopo Catania e Caserta ha il settimo posto su scala nazionale.