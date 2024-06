Il passato che incontra il presente e dà vita al futuro. A ritmo di musica e risate, misti a commozione e amarcord per una buona causa. Quella sposata dagli ex alunni con la reunion del liceo salernitano Francesco Severi, per accendere una luce diversa sull’istituto della zona orientale. Un sabato sera di divertimento con una mission: riunirsi e darsi la mano, tra generazioni. Oltre 6000 euro raccolti e un mare di svago per oltre 600 partecipanti che si sono ritrovati al Sea Garden a ballare, cantare a squarciagola e a trovare «una scusa per tornare a casa» nonostante la distanza di una generazione che ha dovuto rincorrere altrove i propri sogni. Nessun ostacolo però davanti al richiamo e al brivido di incontrarsi tra amici che hanno condiviso gli anni più belli. Il fondo – consegnato alla preside Barbara Figliolia presente alla serata – è il ricavato dei biglietti venduti e sarà interamente devoluto al Severi. Oltre alla dirigente, erano presenti i docenti e i rappresentanti d’istituto ai quali è stato simbolicamente consegnato l’assegno. «Il bonifico verrà fatto a settembre quando grazie a Monica Beraglia, record woman di biglietti venduti e all’ex studentessa Maria Parisi – hanno dichiarato gli organizzatori - pianteremo “le radici nel futuro” nel giardino della scuola». E tra gli amarcord c’è stato spazio anche per la commozione: uno dei momenti più emozionanti è stato la proiezione del video realizzato da Maurizio Napoli, Nicola Landolfi e Luca Sanso dove è presente anche il compianto Paolo Masullo (era presente anche Rosa Masullo, con il figlio Gianluca): immagini dell’epoca e la foto dalla quale è partito tutto: la scritta Severi dalla Torre di Pisa composta dal corpo degli studenti.

L’ORGOGLIO

«Organizzare la festa è stato un po’ come scattare quella foto perché, quando ci siamo messi insieme da un’idea lanciata insieme a me da Nicola Landolfi, Monica Di Mauro e Marco Adamo - ha affermato Maurizio Napoli - non eravamo certi che il risultato potesse essere quello di mettere insieme 600 persone, molte delle quali provenienti da tutta Europa e Italia: Danimarca, Belgio e poi Bologna, Milano, Parma, Reggio Emilia e Roma». Tra i presenti la consigliera comunale Tea Siano e Franco Picarone mentre tra i curiosi la presidente della fondazione Comunità Salernitana, Antonia Autuori. Una delle star è stata la signora Rosaria, la collaboratrice scolastica che dal 1967 ha accompagnato e seguito gli studenti. «Personaggio indelebile, ha 88 anni oggi – hanno sottolineato gli ex alunni - come sua abitudine era elegantissima e si è ricordata di tutti a partire dal suo pupillo Nicola Landolfi. È andata via a festa quasi finita». La grande emozione è stata ritrovare il prof Mario Postiglione, docente di storia e filosofia amato da tutti, in compagnia del figlio Fabio, anche lui ex studente e professore Unisa.

LA SERATA

Tanto spazio ai balli: tra i più scatenati l’avvocato Simone Labonia, ballerino instancabile, l’imprenditore Paolo Fiorillo con la moglie Simona Cataldo ma anche Paolo Riccelli, Mario Pisapia, Francesco Marino e Mario Rogato. La serata è stata aperta dal gruppo Mads di Massimo De Luca e sul palco si sono alternati gli ex studenti con la passione musicale: Ennio Parisi, Elia Vertino, Peppe Vigliotta, Biagio Marinelli, Vincenzo De Tommaso e Antonella Frangione. Infine un “link” speciale con il liceo Santa Caterina e il movimento studentesco del 1985 è stato creato da Agostino Della Valle e Tommaso Scargiglia. Al dj Marco Montefusco il compito di suonare canzoni selezionate attraverso un sondaggio social. E mentre incalzava l’alba… Albachiara di Vasco Rossi ha creato un’atmosfera magica.

È già tempo di seconda edizione: «Non c’è un comitato organizzatore – ha concluso Maurizio Napoli - solo un gruppo di amici che all’inizio ha creduto in un sogno che sembrava impossibile e che si è realizzato. Speriamo di poter utilizzare questa energia positiva per fare altre cose belle».

