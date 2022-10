Salerno, otto famiglie sgomberate: lesioni nelle pareti del palazzo

Sul posto, ieri sera, il sindaco, Vincenzo Napoli, e gli assessori Michele Brigante, Paola de Roberto e Claudio Tringali. Immediato l'intervento dell'amministrazione comunale che, con il settore politiche sociali, ha provveduto a trovare ospitalità, in una struttura alberghiera cittadina, per quindici persone che ne hanno fatto richiesta.

Otto nuclei familiari nella serata di ieri hanno dovuto lasciare le loro abitazioni nello stabile al civico 64 di via Ligea, nella zona del porto di Salerno. A far scattare l'allarme e l'ordine di lasciare l'edificio sono state alcune lesioni nelle pareti.

Sin da subito i tecnici si sono adoperati per capire le cause del problema e fornire, nei prossimi giorni, un'esatta analisi per un intervento di messa in sicurezza dello stabile.

L'assessore alle politiche sociali, Paola de Roberto, a margine di un convegno stamani a Palazzo di Città, ha spiegato che «tra le famiglie sgomberate ci sono anche nuclei con figli minorenni. Abbiamo subito prestato tutta la necessaria assistenza. Adesso sarà necessario attendere il parere del tecnico che preliminarmente non sarà inferiore a sette/dieci giorni. È stato l'amministratore del palazzo a richiedere l'intervento, a seguito di una segnalazione. Non si esclude alcuna ipotesi, ma bisogna considerare anche che quelle sono abitazioni antiche».