La frenesia dello shopping fa dimenticare la paura della pandemia. Nemmeno i divieti da zona arancione disposti dalla ordinanza della Regione frenano la corsa selvaggia al regalo al tempo del Covid. Tanta, troppa gente ha invaso ieri le vie del centro lasciando il campo al rischio assembramenti. E scattano multe ad esercizi commerciali e bar. La domenica prima delle festività del Natale in zona rossa sembra una tradizionale domenica festiva. La gente cammina a poca distanza l'una dall'altra. Il Corso percorso da una fiumana di gente. E via dei Mercanti, col suo effetto imbuto, non garantisce le corrette distanze. «Serve più senso di responsabilità», l'appello del Comune. Eppure sabato l'amministrazione comunale aveva lanciato un monito ai cittadini di limitarsi allo shopping necessario e ad evitare le passeggiate non essenziali. Appelli caduti nel vuoto sia in mattinata che nella serata.

La domenica arancione è anche quella del picco del grande esodo dal nord Italia. Giunti a Salerno almeno 50 treni dal resto del Paese. Oltre ad almeno 5 pullman di lunga percorrenza. Controllate almeno 350 autocertificazioni e più di 1.500 arrivi da fuori regione. Ma le scene che destano allarme sono quelle che si registrano dinanzi ai bar, troppo affollati all'esterno, nonostante il divieto di consumazione all'interno. Alle 11 di ieri è scattato il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche. Stop anche al rito del caffè di tarda mattinata, nemmeno d'asporto. Ma il divieto resta sulla carta, perché troppi bar non rispettano il divieto della Regione continuando a somministrare caffè anche dopo le 11. Dalla zona orientale al centro i bar hanno continuato a offrire servizio d'asporto anche fino a mezzogiorno, pur potendo servire solo l'acqua.

Troppi divieti infranti e scattano le sanzioni. Elevati dalla Polizia municipale tre verbali da 400 euro ad esercizi commerciali, uno è stato comminato ad un negozio di un centro commerciale per inosservanza del divieto di apertura nel fine settimana. Ma le multe non bastano se non c'è collaborazione dei cittadini. «Serve più senso di responsabilità», dichiara l'assessore alla mobilità, Domenico De Maio, che sabato aveva lanciato l'appello ai cittadini di limitarsi all'acquisto essenziale evitando il passeggio domenicale. Non è andata così. «C'è troppa gente, troppe persone, soprattutto giovani, non hanno capito la gravità della situazione», confessa un agente della polizia municipale in servizio ieri sul Corso Vittorio Emanuele. I vigili agli ordini del comandante Rosario Battipaglia hanno raddoppiato i servizi di controllo concentrandosi prevalentemente sul piano anti assembramento. Particolari criticità si sono registrate dopo le 17.30, quando in via dei Mercanti e piazza Portanova si sono rilevate presenze fuori controllo. Gli agenti hanno dovuto invitare con forza la gente a mantenere le distanze. Una domenica da dimenticare. Il tutto come se la curva del Covid fosse dormiente. Super lavoro anche per le altre forze dell'ordine. La Polizia ferroviaria ha passato al setaccio il flusso dei viaggiatori scesi a Salerno dagli oltre 50 treni partiti dal nord Italia. Controllo della temperatura obbligatoria e verifica delle autocertificazioni hanno interessato oltre 300 persone.



Tra piazza della Concordia, parco Pinocchio e stazione di piazza Vittorio Veneto si è alzato il livello di guardia sui viaggiatori esteri, in particolare quelli proveniente dalla Gran Bretagna a causa della diffusione di una nuova variante virale. A fine serata sono state solo quattro le persone provenienti dall'estero - non dalla Regno Unito - che, prima di scendere a Salerno, hanno dovuto esibire l'attestazione dell'avvenuta effettuazione del tampone molecolare. In mattinata il sindaco Vincenzo Napoli aveva monitorato l'afflusso di arrivi dei pullman di lunga percorrenza a piazza della Concordia. La Questura intanto fa sapere che nel corso degli ultimi giorni di intensi arrivi a Salerno sono state controllate 6.831 persone, e 98 sanzionate per mancato uso della mascherina e per non aver addotto valide giustificazioni ai loro spostamenti. Sono ben 9 gli esercizi commerciali sanzionati per aver violato il divieto di somministrare bevande nelle vicinanze dei locali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA