Venerdì 23 Agosto 2019, 09:54

Incidente galleria lungo la A2 del Mediterraneo tra Contursi e Sicignano in direzione sud. Due mezzi pesanti si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Ferito gravemente un camionista e il traffico completamente bloccato. Sul posto il personale sanitario del 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco di Eboli e Sala Consilina e i tecnici dell'Anas.