Salerno Sistemi, Ferrazzano nominata presidente. E Mazzeo entra nel cda

L’Assemblea dei Soci di Sistemi Salerno – Holding Reti e Servizi S.p.A., società interamente partecipata dal Comune di Salerno,ha nominato i nuovi componenti dell’organo amministrativo. L’avvocato Anna Ferrazzano è il nuovo presidente, mentre l’ingegner Nico Mazzeo e l’avvocato Giovanni D’Avenia sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione.

Il nuovo CdA, i cui membri sono portatori di esperienza e competenze che si integrano tra loro, sarà impegnato a proseguire il lavoro svolto dal precedente organo amministrativo, di direzione e coordinamento delle attività delle società controllate e partecipate, al fine di conseguire ulteriori positivi risultati di crescita e di sviluppo del gruppo societario.

«Ringrazio il sindaco di Salerno Enzo Napoli per il prestigioso incarico conferitomi come presidente della società Sistemi Salerno - sottolinea Ferrazzano - un ruolo di rilevante responsabilità che cercherò di adempiere con il massimo impegno e lo spirito di servizio che hanno sempre caratterizzato il mio modo di intendere la funzione pubblica, finalizzata a realizzare gli interessi della collettività e il bene comune. Sento, pertanto, il dovere di svolgere questo incarico come ulteriore testimonianza civica, così come ritengo di aver fatto sinora nella qualità di presidente del Consorzio Aeroporto che, grazie alla visione strategica e all’instancabile lavoro del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, si avvia a vivere finalmente una nuova pagina di pieno protagonismo sia in Campania che in tutto il Mezzogiorno».