Salerno, i giudici dell'Anm al fianco dei colleghi di Milano «puniti» per il caso Artem Uss

«All’indomani della notizia dell’azione disciplinare avviata dal ministro della Giustizia contro i giudici della Corte di Appello di Milano, per la “grave ed inescusabile negligenza” consistita nell’aver applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di Artem Uss, poi evaso, in quanto non avrebbero preso in considerazione alcune circostanze che “se opportunamente ponderate avrebbero potuto portare a una diversa decisione”, la GES di Salerno, aderendo al comunicato diffuso dalla Giunta Sezionale di Milano, manifesta piena solidarietà ai colleghi interessati ed esprime viva preoccupazione per un’iniziativa che appare lesiva delle prerogative costituzionali che presidiano l’esercizio della giurisdizione in ossequio al basilare principio di separazione dei poteri» . È il contenuto di nota della Giunta esecutiva dell'Associazione nazionale magistrati distretto Salerno, a firma della presidente Maria Zambrano, la quale aggiunge anche che: «Auspichiamo che sia assunta ogni opportuna azione a presidio dei principi irrinunciabili dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, sui quali il sindacato su scelte discrezionali e valutative relative all’intensità delle esigenze cautelari, attinente evidentemente al merito della decisione, sembra incidere pericolosamente».