Martedì pomeriggio, gli agenti della Polizia hanno arrestato un uomo e una donna, B.M. e G.M., marito e moglie, con precedenti penali a loro carico, sorpresi a rubare all'interno di un noto negozio di abbigliamento del centro. I due, per assicurarsi la fuga, avevano aggredito e minacciato l'addetto all'accoglienza che li aveva scoperti. La pattuglia della Sezione Volanti intervenute sul posto li ha bloccati mentre cercavano di allontanarsi nel tentativo di disfarsi della refurtiva. Esperiti gli adempimenti di rito, B.M. e G.M sono stati dichiarati in arresto per rapina impropria e, previo consulto con il P.M. di Turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso la loro abitazione, in attesa del giudizio direttissimo © RIPRODUZIONE RISERVATA