Salerno, sorpreso con la cocaina in auto: arrestato pusher di 19 anni

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un pusher 19enne a Salerno. Ieri, durante i controlli in strada nella zona sud della città e in particolare sulla litoranea, gli agenti della Squadra mobile di Salerno hanno arrestato C.M., 19 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I poliziotti della Sezione «Falchi» hanno notato alcuni movimenti sospetti di un'auto, con a bordo il giovane. A seguito della perquisizione personale, il ragazzo è stato trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso complessivo di 5 grammi, pronte per la vendita. C.F. è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.