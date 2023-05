Salerno, premio sostenibilità a Berlino per gli studenti dell'istituto Trani

Il team Odotrani dell’Istituto professionale Trani di Salerno, sostenuto da Fondazione Carisal, è il primo classificato per la sostenibilità in italia nell’edizione 2022 di Conoscere la Borsa, iniziativa europea di educazione finanziaria, nata con l’obiettivo di far conoscere ai giovani i meccanismi della finanza, attraverso un approccio learning by doing, offrendo la possibilità agli studenti delle scuole secondarie superiori di investire on line un capitale virtuale di 50.000 euro in 175 titoli quotati nelle principali borse europee.

Giacomo di Concilio, Anna di Lascio, Lorenzo di Capua e Federica Ferro sono i 4 studenti del quarto anno della squadra Odotrani del Trani, che, accompagnati dal docente referente, Nicola Zito, e dalla responsabile del progetto della Fondazione Carisal, Giovanna Tafuri, hanno partecipato all’European Event, organizzato dal gruppo Europeo delle Casse di Risparmio tedesche a Berlino, dal 12 al 14 maggio 2023, in occasione della cerimonia di premiazione dei team vincitori a livello nazionale nelle classifiche Generale e Sostenibilità per ciascuna nazione europea partecipante.

Visite culturali e momenti di intrattenimento hanno caratterizzato i tre giorni del Meeting a Berlino che ha visto gli studenti salernitani trascorrere insieme ad altri studenti europei partecipanti una straordinaria esperienza, resa possibile grazie all’adesione, per il sedicesimo anno, da parte della Fondazione Carisal che sostiene e promuove il progetto nelle scuole secondarie superiori di Salerno e provincia.

«Porteremo avanti il nostro impegno per contribuire alla diffusione della cultura economica e finanziaria e far sì che le nuove generazioni crescano capaci di comprendere gli accadimenti economici ed affrontare la vita con maggiore consapevolezza», afferma Domenico Credendino, presidente della Fondazione Carisal.