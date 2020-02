È stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, dagli agenti di Polizia un 60enne salernitano, M.D., pluripregiudicato, noto per il legame con gruppi di criminalità organizzata. Gli investigatori, individuata l'auto dell'uomo, hanno deciso di seguirla e, dopo attento appostamento, hanno notato che si è avvicinato un uomo che, dopo aver consegnato 20 euro ha ricevuto una bustina contenente cocaina.

Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire effettuando una perquisizione personale e identificando i responsabili. Lo stesso è stato trovato in possesso di tre telefonini utilizzati per ricevere i contatti, per messaggiare e consegnare la sostanza direttamente all'acquirente. Sui telefoni erano ancora presenti in memoria i messaggi riportanti appuntamenti, cifre e quantità riconducibili all'illecita attività di spaccio. Durante la perquisizione, sono stati ritrovati 765 euro in banconote di vario taglio.

Ultimo aggiornamento: 11:44

