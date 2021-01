Un salernitano di 32 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato ieri in flagranza mentre spacciava cocaina. L'uomo, con precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, è stato sorpreso in possesso di cocaina mentre si trovava in viale Ernesto Bruno, nel quartiere di Matierno, dagli agenti della Sezione Falchi della Squadra mobile, impegnati in controlli tesi a monitorare e contrastare lo spaccio di droga nella città di Salerno.

Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nella casa del 32enne e nell'armadio della sua stanza da letto hanno trovato una busta contenente 31,5 grammi di cocaina, un contenitore con considerevole quantità di sostanza in polvere cosiddetta «da taglio» (993 grammi) e un bilancino elettronico di precisione, oltre a somme di denaro considerate provento dell'attività di spaccio, per una somma complessiva di 460 euro, tutte in banconote di piccolo taglio. Il 32enne salernitano è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo che si svolgerà oggi.

