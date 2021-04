Salerno, spacciatore con reddito di cittadinanza arrestato in flagranza

Un 24enne di Santa Marina (Salerno) già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato dai Carabinieri della compagnia di Sapri in quanto ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Il 24enne, D.M., è stato arrestato in flagranza durante un servizio di perlustrazione a Policastro, frazione balneare del comune di Santa Marina. I militari lo hanno sorpreso mentre cedeva una dose di droga nei pressi del lungomare.

Alla vista dei Carabinieri, il 24enne ha tentato di scappare cercando di liberarsi della droga e delle banconote provento di spaccio, dando il via ad un inseguimento nei pressi della battigia. Immobilizzato, è stato poi sottoposto a perquisizione domiciliare a seguito della quale è stata trovata una pianta di marijuana alta 30 centimetri, priva di documentazione per la libera coltivazione. In totale sono stati trovati e sequestrati anche 2 grammi di hashish. L'arresto del 24enne è stato convalidato con la pena dell'obbligo di firma negli uffici della polizia giudiziaria. Il 24enne è risultato percettore del reddito di cittadinanza, beneficio per il quale è stata disposta la revoca.