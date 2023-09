Salerno: spaccio nel carcere di Fuorni, 9 indagati

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare nei confronti di nove persone: otto sono finite in carcere e una agli arresti domiciliari. Gli indagati sono ritenuti responsabili di aver costituito un'associazione dedita, tra il 2020 e il 2021, allo spaccio di crack, cocaina e hashish nel quartiere di Mercatello, a Salerno, e nella casa circondariale di Fuorni.

Secondo quanto ritenuto dal gip, lo stupefacente veniva introdotto nel carcere attraverso il dipendente di una cooperativa (che è estranea ai fatti contestati agli indagati) incaricata di condurre un progetto lavorativo d'inclusione per i detenuti impiegati nel confezionamento di mascherine per l'emergenza covid-19, nonché tramite un detenuto che beneficiava di permessi premio. In carcere sono finiti Antonio Abate, promotore ed organizzatore dell'associazione; Alessandro Rinaldi, Natale Memoli, Silvia Pappalardo, Antonio D'Elia, Francesco Mercadante, Prisco Giorgio e Raffaele Grillo in qualità di partecipi; Giulio Placanico è finito agli arresti domiciliari.