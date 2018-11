Sabato 10 Novembre 2018, 13:16

Due salernitani, rispettivamente di 31 e 29 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno ieri durante la serata inaugurale dell'evento Luci d'artista. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso tra loro, mentre il 31enne deve rispondere anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.Poco dopo le 19 in via Botteghelle, pieno centro storico di Salerno, personale dei Falchi ha notato i due giovani a bordo di uno scooter che, alla vista della pattuglia, hanno reagito con fare sospetto. Entrambi sono stati quindi fermati e controllati dai poliziotti: il 29enne è stato trovato in possesso di marijuana, mentre il 31enne ha tentato la fuga a bordo dello scooter, investendo uno degli agenti. Grazie alla pronta reazione dei poliziotti, il tentativo di fuga è risultato vano e i due giovani sono arrestati. Successivamente, nelle abitazioni dei due, è stata trovata e sequestrata altra droga, marijuana e cocaina, per un totale di circa 56 grammi di marijuana e 12 grammi di cocaina. Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati portati nel carcere di Salerno.