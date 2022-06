Salerno, spari in aria nella notte: è caccia a giovani in sella alla moto

I carabinieri di Salerno indagano su un raid armato avvenuto due sere fa in piazza Ippolito di Pastina, in zona Irno. Intorno alle 23.30 di martedì 14 giugno alcune persone, probabilmente giovani e a bordo di due scooter, hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco in aria, almeno 5, utilizzando verosimilmente un revolver.

Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo, che non hanno rilevato danni alle facciate dei palazzi o ad auto parcheggiate. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri che stanno esaminando i video registrati dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire agli autori dell'azione.