Salerno, spari vicino alla scuola identificato un fuggitivo, sequestrata l'auto

È stato identificato l'uomo alla guida dell'auto sfuggita a un controllo dei Carabinieri due giorni fa a Salerno, nei pressi della scuola «Alemagna». Nella circostanza, un secondo uomo era sceso dall'auto scappando a piedi ed esplodendo due colpi di arma da fuoco in aria per farsi strada tra studenti e passanti. L'uomo alla guida dell'auto è stato individuato a Napoli, nel quartiere Scampia dove risiede, e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Tragedia a Giffoni: donna decedutadopo essere precipitata in un... IL PROCESSO Fermato con 2 chili di hashish in autostrada, condannato 34enne di... SALERNO Immigrati trasformanoil centro commercialein case tugurio:blitz... SALERNO Ubriaco minaccia e aggrediscedottoressa della guardia medica

È stata trovata anche l'auto utilizzata dai due, nascosta in una carrozzeria e posta sotto sequestro. I militari della Sezione investigazioni scientifiche di Napoli hanno svolto i rilievi del caso. Proseguono le indagini dei Carabinieri del Comando provinciale di Salerno per identificare il secondo uomo e per chiarire il movente del gesto, anche alla luce della consistente somma di denaro trovata sul posto e abbandonata dall'uomo in fuga, circa 4mila euro recuperati dai militari. Allo stato gli investigatori escludono collegamenti con il furto avvenuti in un'armeria nello stesso quartiere Torrione la notte successiva.